В «Зените» высказались о будущем Ду Кейроса

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мыслями о возможном расставании с хавбеком Ду Кейросом.

«Сейчас много слухов, но на данный момент он игрок «Зенита». А что будет завтра - мы не знаем. Он ни с кем не подписывал контракт. Мы рассчитываем на него, как и на других футболистов», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что 24-летний хавбек может продолжить карьеру в бразильском «Гремио» на правах аренды до конца текущего года. Ду Кейрос стал игроком петербургского клуба летом прошлого года, перейдя из «Коринтианса».