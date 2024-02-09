Радимов рассказал, кого нужно купить «Локомотиву» для борьбы за чемпионство

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне эксперт Владислав Радимов высказался о составе московского «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«В «Локо» собрана практически вся сборная России. Им нужно приобрести двух центральных защитников, одного из которых уже купили. Если получится, то они смогут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», - рассказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первой половины нынешнего сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 31 балл и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.