Игнатьев: «Зенит» будет одним из претендентов на победу в РПЛ»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался касательно подготовки петербургского «Зенита» к возобновлению розыгрыша Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» уже выстроена игра, видны главные действующие лица. Тренерский штаб грамотно проводит свою работу - думаю, «Зенит» будет одним из претендентов на победу в чемпионате», - рассказал специалист в интервью «Газета.Ru».

Напомним, что после первой половины сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На втором месте с 36 очками находится петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).