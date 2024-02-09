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Игнатьев: «Зенит» будет одним из претендентов на победу в РПЛ»

09 Февраля 2024 • 08:45 Комментировать

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался касательно подготовки петербургского «Зенита» к возобновлению розыгрыша Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» уже выстроена игра, видны главные действующие лица. Тренерский штаб грамотно проводит свою работу - думаю, «Зенит» будет одним из претендентов на победу в чемпионате», - рассказал специалист в интервью «Газета.Ru».

Напомним, что после первой половины сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На втором месте с 36 очками находится петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).

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Зенит Борис Игнатьев
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