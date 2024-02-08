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Ду Кейрос перейдёт в «Гремио» - Медведев подтвердил

08 Февраля 2024 • 23:47 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» Ду Кейрос после полугодия в Санкт-Петербурге переходит в бразильский «Гремио». Об этом Correio do Povo сообщил Александр Медведев, председатель правления действующего чемпиона России.

Бразилец отправится в «Гремио» в рамках арендного соглашения. Оно будет действовать до конца текущего сезона. Важно отметить, что у нового клуба Ду Кейроса будет право выкупа игрока.

Напомним, ранее сообщалось о переходе хавбека в другой клуб из Бразилии, «Васко да Гама», однако трансфер сорвался.

Ду Кейрос провёл в «Зените» последние полгода, в клубе он появился минувшим летом.

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