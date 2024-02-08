Колыванов легко объяснил победу «Зенита» над «Шанхай Шеньхуа»

В четверг, 8 февраля питерский «Зенит» учинил разгром китайскому «Шанхай Шеньхуа» - у руля этого клуба стоит российский тренер Леонид Слуцкий. Игорь Колыванов, тренер и эксперт рассказал, почему «Зениту» удалось обыграть китайскую команду.

«Победа «Зенита» свидетельствует о том, что уровень чемпионата у нас намного выше, чем в Китае. В «Зените» играют высококачественные футболисты. А китайцы несколько лет назад вроде пытались создать сильную лигу, но что‑то у них не пошло», - делится Колыванов с телеканалом «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» ни разу на текущих сборах ещё не проигрывал конкурентам по товарищеским матчам.