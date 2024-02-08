Радимов уверен, что Абаскаля не будет в «Спартаке» после весны

Владислав Радимов, бывший полузащитник питерского «Зенита» порассуждал о судьбе Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». Радимов уверен, что после грядущей весны испанца у руля «красно-белых» уже не будет.

«Джикия сейчас и не третий номер в списке игроков, которые будут играть, если кто‑то в основе травмируется. Ему остается ждать, когда Абаскаля уволят. А Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уберут», - делится Радимов с телеканалом «Матч ТВ».

Абаскаль предпочитает не использовать опытного российского защитника в центре обороны «Спартака» вместе с сербом Срджаном Бабичем.