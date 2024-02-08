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Радимов не верит, что Фамейе усилит «Балтику»

08 Февраля 2024 • 22:51 Комментировать

Владислав Радимов, бывший игрок питерского «Зенита» оценил свежее усиление «Балтики» - клуб пополнил Джоэль Фамейе, ганский легионер нападения, который уже не один год играет в РПЛ.

«Он блистал в Первой лиге. Для «Балтики», которая мало забивает, усиление игроком, который забивал только в лиге ниже – вряд ли шаг вперёд. Но это уже решать Игнашевичу и спортивному департаменту. Этого точно недостаточно», - говорит Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтике» этой весной предстоит решить важнейшую задачу, а именно спастись в борьбе за выживание в элитном дивизионе России. Сейчас у балтийцев, которых не было в элите до этого сезона 25 лет, 13 очков и 15 место таблицы.

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