Булыкин объяснил отставание московского «Спартака» от «Зенита»

Московский «Спартак» в турнирной таблице РПЛ прямо сейчас отстаёт от конкурентов из питерского «Зенита» на шесть очков. Также «народная команда» уже не раз проигрывала питерцам борьбу за чемпионство в последние годы.

Дмитрий Булыкин, бывший форвард, а ныне футбольный эксперт объяснил, почему «красно-белые» отстают от своих питерских конкурентов, хотя имеют отличные возможности биться на равных.

«Что-то им постоянно мешает. То команда не готова, то тренер непонятно что делает, то основной футболист вылетаtт, а как играть без него, не знают. Все эти мелочи понятны, и специалисты их видят, но никто на это не реагирует. И «Спартак» идёт дальше без высоких достижений», - делится Булыкин с «Газетой.Ру».

Ранее на Зимнем кубке РПЛ «Спартак» всухую и разгромно проиграл «Ростову» (0:3).