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Гвардиола, Моуринью, Фергюсон, «Челси»: Какая у них связь с пиццей

09 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чем она знаменита в мире футбола. И не только она, а ещё пирог или пирожки.

Голодовка

20 марта прошлого года один из болельщиков тульского «Арсенала» по имени Григорий объявил голодовку, протестуя против безвыигрышной серии своей любимой команды, которая насчитывала пять матчей. В стане «канониров» озаботились состоянием верного болельщика, и нападающий «пушкарей» Кирилл Панченко от лица всей команды подарил ему пиццу. Григорий отказался её принять, но проблема всё равно разрешилась, поскольку «Арсенал» в следующем туре одержал победу над «Уфой».

Шоу Шоу и Писарского

В ноябре позапрошлого года после хет-трика за «Оренбург» в ворота «Краснодара» нападающий Владимир Писарский (на тот момент ещё Сычевой) прямо на футбольном поле продегустировал пиццу, которую ему передал представитель административного штаба команды. Таким образом была обыграна недавняя жалоба Писарского на то, что во время его выступлений на флеш-интервью другие игроки «Оренбурга» успевали съедать в раздевалке всю пиццу, которую им раздавали. Правда, позднее Писарский признался, что на самом деле пицца всё-таки не входит в список его кулинарных предпочтений.

125-киллограммовый английский голкипер Уэйн Шоу устроил шоу и получил всемирную известность, когда съел пирог во время кубкового матча его команды «Саттон Юнайтед» из низшей лиги с лондонским «Арсеналом». Это произошло не на самом футбольном поле, а на скамейке запасных. Сия шалость стоила Шоу контракта с «Саттон Юнайтед», двухмесячной дисквалификации и штрафа в 375 фунтов стерлингов. Дело в том, что одна букмекерская контора принимала ставку с вероятностью 8 к 1 на то, что Саттон по ходу этого матча съест пирог. Странное получилось совпадение. Контора тоже была оштрафована – на 84 тысячи фунтов. За неумение управляться с рисками.

Гвардиола и Моуринью

Хосеп Гвардиола, когда пришёл в «Манчестер Сити», убрал пиццу из рациона футболистов после матчей из-за её негативного влияния на физическое состояние игроков. Однако есть исключения после завоевания трофеев. К примеру, после празднования чемпионства в АПЛ в мае 2021 года Гвардиола сказал, что лучшим периодом той ночи был момент приезда пиццы. Потому что она смогла разбавить сплошной алкоголь. А в 2016 году сообщалось об оскорблении чувств болельщика «Манчестер Юнайтед». Тот усмотрел в форме присланной ему пиццы «что-то, напоминающее кровавое лицо Пепа Гвардиолы», которое «смотрело на него среди расплавленного сыра». Возмущенный фанат «красных дьяволов» даже собирался подать заявление в суд на якобы провинившуюся перед ним пиццерию.

Что касается Жозе Моуринью, то он выступал антагонистом Гвардиолы и в вопросе пиццы. В середине августа 2022 года The Special One купил 60 пицц игрокам «Ромы» и сотрудникам клуба за победу в первом туре чемпионата Италии над «Салернитаной» со счётом 1:0. Примерно же за год до этого Моуринью попал на видео поедающим пиццу и запивающим её колой в поезде. Тогда он находился на обратном пути после выездного матча, опять-таки, с «Салернитаной», которая была обыграна «волками» со счётом 4:0. То есть именно эта команда по каким-то причинам ассоциировалась у Моуринью с пиццей.

862609 пицц и «пиццагейт» в футболе

В сентябре 2023 года лондонский «Челси» испытывал серьёзные проблемы с результативностью. И над этим пошутило британское подразделение Domino’s Pizza. После очередного матча, когда «Челси» не забил (синие проиграли «Астон Вилле»), та самая пиццерия похвасталась, что с того времени, как «Челси» забил свой последний гол (с 30 августа), и по 25 сентября она успела доставить заказчикам примерно 862609 пицц.

В октябре 2004 года после матча «Манчестер Юнайтед» против лондонского «Арсенала» состоялся так называемый футбольный «пиццагейт», или «Битва в буфете». Кто-то в тоннеле «Олд Траффорд» бросил кусок пиццы в лицо сэра Алекса Фергюсона. Лишь через тринадцать лет Сеск Фабрегас признался, что это он был он и что он тогда не целился ни в кого конкретно. В то время за «МЮ» уже выступал Криштиану Роналду, у которого с пиццей вроде нормальные отношения, как у Лионеля Месси. Ну и также пицца являлась одним из примечательных атрибутов чемпионского сезона «Лестера» в АПЛ-2015/2016 благодаря предпочтениям Кладиньо Раньери, регулярно угощавшего своих футболистов этим лакомством в раздевалке.

«Извините, пирожки»

Ну и напоследок мы оставили знаменитый мем «Извините, пирожки». Российские футболисты зачастую критикуются за отказ от общения с прессой после матчей. Но даже когда они следуют через микст-зону, не всегда уделяют пару минут журналистам. Зато бывают более интересные казусы. К примеру, в октябре 2012 года полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев, проходя микст-зону после домашнего поражения от «Амкара», отделался от журналистов короткой и ёмкой фразой: «Извините, пирожки». И он действительно на ходу ел пирожок. Знай тогда Рязанцев, что эта коллизия станет его визитной карточкой наряду с легендарным голом на «Камп Ноу» в ворота «Барселоны», сказал бы он так или воздержался бы?

Кирилл Иванцов

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