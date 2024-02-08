Булыкин назвал приход Ньямси самым интригующим трансфером РПЛ

Этой зимой столичный «Локомотив» объявил об усилении центра обороны – в клуб из «Страсбурга» перебрался Жерзино Ньямси, 27-летний центрдеф в самом расцвете сил. Бывший форвард «Локо» Дмитрий Булыкин назвал переход легионера в РПЛ самым интригующим трансфером лиги.

«Очень мощный защитник и по росту, и по весу — хочется посмотреть, как он адаптируется в России», - размышляет Булыкин для «Газеты.Ру».

Эксперт добавил, что ему нравятся не только габаритные форварды, но и защитники.

«Такие, как например, Вирджил ван Дейк», - отметил Булыкин.

В этом сезоне на счету Ньямси во французской Лиге 1 13 матчей.