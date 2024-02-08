Иван Игнатьев спел «Катюшу» на командном ужине в новом клубе

Российский форвард сербского «Железничара» из Панчево Иван Игнатьев спел знаменитую песню «Катюша» на командном ужине. Такой ужин – традиционный ритуал для новичков сербского клуба, которым Игнатьев этой зимой стал. Видео с тем, как форвард поёт эту песню стоя на стуле и не совсем попадает в ноты, появилось в соцсети Ивана.

Напомним, что Игнатьев провёл первую часть текущего сезона в рядах аутсайдера РПЛ, «Сочи». В 18 матчах за команду он оформил всего лишь два гола и один раз отметился ассистом. Контракт Ивана с его новой командой рассчитан до конца текущего сезона.

В «Железничаре» назвали условия, при которых продлят контракт с Игнатьевым