Кудряшов: «Все знают, что есть другая жизнь помимо футбола»

Уже бывший защитник воронежского «Факела», 36-летний Фёдор Кудряшов прокомментировал собственное завершение игровой карьеры. О таком решении футболиста стало известно в четверг, 8 февраля.

«У меня наступает новая жизнь. Все знают, что есть и другая жизнь помимо футбола. Надеюсь не менее ярко её провести», - начал Кудряшов.

Напомним, что последним клубом в карьере Фёдора стал воронежский «Факел», пополнил его ряды защитник относительно недавно – летом 2023 года.

«Желаю всем здоровья, и чтобы вы выполнили все задачи. Главная — остаться в РПЛ. Пусть у молодых парней будет яркая карьера, чтобы вы никогда не останавливалась перед преградами. Ребята, которые опытные, вам еще раз здоровья», - добавил Кудряшов.

Ранее источник сообщал, что завершил карьеру Кудряшов из-за частых микротравм. Их вызывали интенсивные тренировки под руководством Сергея Ташуева.