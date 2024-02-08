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Зобнин заявил, что между Джикией и Абаскалем нет конфликта

08 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать

Роман Зобнин, полузащитник московского «Спартака» ответил на вопрос о конфликте между Гильермо Абаскалем, главным тренером «красно-белых» и Георгием Джикией, защитником, который в этом сезоне практически не играет.

«Кто сейчас капитан «Спартака»? Джикия. Остальные — вице-капитаны. У нас в команде всё нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет», - говорит Зобнин порталу Sport24.

Напомним, ситуация с будущим Джикии пока что неопределённая. У защитника грядущим летом заканчивается контракт, своё соглашение со «Спартаком» он продлевать не торопится. В последний раз на поле в рамках РПЛ Георгий выходил за свой клуб ещё 2 сентября.

Алексей Попов: «У Джикии проблемы с головой»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги
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