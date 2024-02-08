Лунёв пропустил четыре гола в Кубке Азербайджана, но «Карабах» всё равно в полуфинале

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв сегодня стоял в воротах в матче его команды против «Сабаха». Встречались соперники в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка Азербайджана. Игра завершилась со счётом 3:4.

В итоге после двухматчевого противостояния «Карабах» всё равно прошёл дальше. А дело в том, что в первой игре «Карабах», откровенно говоря, разнёс «Сабах» в гостях, оформив семь голов в ворота оппонентов и пропустив лишь один. Поэтому со счётом 10:5 по сумме двух матчей хозяева сегодняшней встречи с Лунёвым в составе пробиваются в полуфинал Кубка страны.

Отметим, что после поражения со счётом 1:7 из «Сабаха» был уволен российский главный тренер Мурад Мусаев.