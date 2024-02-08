Форвард «Арсенала» составил портрет идеального футболиста, включив туда экс-игрока «Зенита»

Нападающего «Арсенала» Кая Хаверца на YouTube-канале GOAL попросили составить портрет идеального футболиста.
Форвард сборной Германии выбрал правую ногу португальца Криштиану Роналду, а левую - Лионеля Месси. На вопрос, скорость какого футболиста он хотел бы взять себе, Хаверц ответил Мбаппе.
— Сила?
— А Халк еще играет или нет?
— Да!
— Тогда Халк.
— Футбольный IQ?
— Родри.
— Техника?
— Мбаппе.
Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, перейдя из «Порту». За петербургский клуб бразилец провел 97 матчей, в которых забил 56 голов. В настоящее время 37-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро».
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