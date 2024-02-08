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Форвард «Арсенала» составил портрет идеального футболиста, включив туда экс-игрока «Зенита»

08 Февраля 2024 • 21:12 Комментировать
Зенит
...
Сантос
13.02 17:00

Нападающего «Арсенала» Кая Хаверца на YouTube-канале GOAL попросили составить портрет идеального футболиста.

Форвард сборной Германии выбрал правую ногу португальца Криштиану Роналду, а левую - Лионеля Месси. На вопрос, скорость какого футболиста он хотел бы взять себе, Хаверц ответил Мбаппе. 

— Сила?

— А Халк еще играет или нет?

— Да!

— Тогда Халк.

— Футбольный IQ?

— Родри.

— Техника?

— Мбаппе.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, перейдя из «Порту». За петербургский клуб бразилец провел 97 матчей, в которых забил 56 голов. В настоящее время 37-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро».

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