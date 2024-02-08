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Пономарёв рассказал, почему считает Торопа заменой Акинфееву

08 Февраля 2024 • 21:08 Комментировать

Владимир Пономарёв, бывший игрок и ветеран столичных «армейцев» ответил на вопрос о том, почему считает Владислава Торопа, молодого вратаря ЦСКА более достойной заменой Игорю Акинфееву, чем Илью Помазуна, который сейчас защищает цвета екатеринбургского «Урала» в рамках очередной аренды.

«Я бы отдал предпочтение Торопу. Помазун более нервно стоит на воротах, Владислав мне больше импонирует. Мне нравится его спокойствие, грамотная игра на выходах и работа на линии», - делится Пономарёв для Betonmobile.

В этом сезоне Тороп, которому всего лишь 20 лет, некоторое время подменял Акинфеева, пока тот был травмирован. У Владислава набралось девять сыгранных матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Илья Помазун Владислав Тороп Владимир Пономарёв ещё теги
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