​Кураньи готов работать в России

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи сообщил о готовности поработать в России при поступлении соответствующего предложения.

Отвечая на вопрос о том, приглашали ли его в Россию, Кураньи сказал Sport24: «Нет, к сожалению, пока что не звали. Думаю, я бы точно рассмотрел возможность работы у вас».

Кураньи подчеркнул, что хотел бы поработать в «Динамо», за которое играл в 2010-2015 годах.

В качестве футболиста Кевин Кураньи провёл за «Динамо» 151 официальный матч. В них немец записал на свой счёт 56 голов и 24 результативных паса на партнёров.

В настоящий момент 41-летний Кураньи работает агентом.