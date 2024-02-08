Пономарёв: «Кудряшов выбрал правильное и своевременное решение завершить карьеру»

Владимир Пономарёв, ветеран столичного ЦСКА прокомментировал решение Фёдора Кудряшова повесить бутсы на гвоздь.

«Ему уже 36 лет — куда уже дальше играть? Все колени себе стер. В наше время вообще в 30 лет заставляли завершать карьеру: говорили, ветеран, хватит уже. Это верное и абсолютно своевременное решение», - говорит Пономарёв в диалоге с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что по информации источника Кудряшов в свои 36 лет часто получал микротравмы на тренировках у главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.

Ранее о решении Кудряшова высказались структуре «Факела».