Канчельскис раскритиковал идею ввести синие карточки в футболе

Одной из главных новостей четверга стала идея ввести в футболе карточки синего цвета, которые рефери матча будет показывать игрокам помимо жёлтых и красных. Бывший российский футболист, а ныне тренер Андрей Канчельскис отреагировал на эту идею.

«Постоянно хотят что-то выдумать. Придумали ВАР, а судить стали ещё хуже. Это изобретение велосипеда, который уже изобрели. Синими карточками, наверное, хотят удивить инопланетян», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что использование синих карточек хотят вводить постепенно. Ранее сообщалось, что тестировать нововведение будут в низших лигах.