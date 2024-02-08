Личка объяснил, почему не приглашает в «Динамо» игроков «Оренбурга»

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» рассказал, почему он не хочет забирать к себе игроков из его бывшего клуба, «Оренбурга».

«У «Оренбурга» есть качественные игроки, футболисты хорошего уровня РПЛ. Но у меня уже есть в середине поля Чавес, Фомин, Бителло, Лаксальт, Карраскаль, Гагнидзе, который сегодня не играл, так как вчера получил ушиб. Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — плохо», - размышляет Личка для телеканала «Матч ТВ».

Тренер добавил, что летом его клуб и так взял отличных футболистов, дополнительным плюсом для «Динамо» стало возвращение защитника Фабиана Бальбуэны.

Вечером четверга «Динамо» Лички разгромило «Оренбург» - на четыре гола москвичей уральцы ответили всего одним голом.