Никита Чернов – об Угальде: «Такого нападающего у нас ещё не было»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов похвалил новобранца своего клуба, форварда из Коста-Рики Манфреда Угальде. Этой зимой латиноамериканец усилил «красно-белых» перейдя из «Твенте».

«Хороший и обученный футболист, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было», - говорит Чернов телеканалу «Матч ТВ».

По мнению Никиты, Угальде обладает прекрасным навыком завершения. Футболист реализовывает все свои голевые моменты, которые ему достаются на тренировках.

Напомним, что Угальде всего 21 год. В «Твенте» молодой костариканец провёл последние полгода карьеры и оформил 16 голевых действий.