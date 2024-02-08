​Артур высказался на тему адаптации в «Зените»

После разгрома «Шанхай Шеньхуа» (6:0) в четверг вечером вингер «Зенита» Артур ответил на вопрос, как он ощущает себя в питерском клубе.

«Чувствую себя прекрасно, с первого дня меня все здесь очень тепло приняли: и тренерский штаб, и игроки. Наверное, не готов сказать, что на сто процентов адаптировался ко всему новому в «Зените», но чувствую, что привыкаю, и партнёры помогают», - слова Артура приводит пресс-служба «Зенита».

Первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака» на своём поле. После восемнадцати туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два зачётных балла.