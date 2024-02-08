Артур: «У «Зенита» впереди потрясающая половина сезона»

Зимний новичок «Зенита» Артур приложил свою ногу к разгрому «Шанхай Шеньхуа» со счётом 6:0 – это был матч Кубка равноправия. После игры бразильский футболист дал комментарий. В числе прочего, Артур высоко оценил перспективы «сине-бело-голубых» во второй части сезона.

«Хорошие ощущения, очень рад, что результативное действие все равно записал на свой счёт. Предчувствую, что впереди у нас потрясающая вторая половина сезона», - слова Артура приводятся на официальном сайте «Зенита».

После восемнадцати туров «Зенит» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара» на два очка. Ближайший матч чемпионата команда Сергея Семака проведёт 2 марта – против «Спартака».