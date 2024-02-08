Алексей Попов: «У Джикии проблемы с головой»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Думаю, у Джикии проблемы с головой. Если бы он хотел, он бы уже давно сказал замолчать своему агенту, который несет чушь несусветную — мол, все плохие, а мы такие хорошие», — заявил Попов «РБ Спорту».

Как считает эксперт, Джикия не показывает никакой игры на протяжении последнего года, и в данной ситуации ему лучше покинуть «Спартак».

В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых получил две желтые карточки.

Контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2024 года.