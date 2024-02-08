Радимов: «Джикия превосходит по уровню Бабича и Дуарте»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Если объективно, то по своему уровню он превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу, поскольку его форма в последнее время вызывал вопросы. Очевидно, что общий язык с Абаскалем также был утрачен, а учитывая то, что тренеру действительно не нужны два левоногих центральных защитника, сложилась текущая ситуация», - написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Джикия и «Спартак» пока не договорились о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. По информации СМИ, в услугах 30-летнего защитника был заинтересован «Ростов», но футболист ответил отказом.

В текущем сезоне на счету Джикии девять матчей, в которых он получил две жёлтые карточки. В «Спартак» Джикия перешел из «Амкара» в 2017 году и в тот же год стал чемпионом России в составе «красно-белых».