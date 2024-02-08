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Радимов: «Джикия превосходит по уровню Бабича и Дуарте»

08 Февраля 2024 • 19:55 Комментировать
Шабаб Аль-Ахли Дубай
...
Спартак Москва
Через 21 ч. 4 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Если объективно, то по своему уровню он превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу, поскольку его форма в последнее время вызывал вопросы. Очевидно, что общий язык с Абаскалем также был утрачен, а учитывая то, что тренеру действительно не нужны два левоногих центральных защитника, сложилась текущая ситуация», - написал Радимов в своём телеграм-канале. 

Ранее сообщалось, что Джикия и «Спартак» пока не договорились о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. По информации СМИ, в услугах 30-летнего защитника был заинтересован «Ростов», но футболист ответил отказом. 

В текущем сезоне на счету Джикии девять матчей, в которых он получил две жёлтые карточки. В «Спартак» Джикия перешел из «Амкара» в 2017 году и в тот же год стал чемпионом России в составе «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Георгий Джикия ещё теги

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