​Кассьерра: «Надо провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии»

В четверг «Зенит» со счётом 6:0 обыграл «Шанхай Шеньхуа» в матче Кубка равноправия. Главным героем встречи стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший хет-трик. После игры колумбиец дал комментарий.

По словам Кассьерры, он не знает, был ли один из голов записан на него, или же в протокол его внесли как автогол. В любом случае нападающий рад помочь команде.

«Я очень рад, что помог команде и забил два гола. Но не стоит забывать, что эта победа – часть подготовительного процесса. Двигаемся дальше! Сейчас надо отдохнуть, освежиться, провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии. Впечатления хорошие», - слова Кассьерры приводятся на сайте «Зенита».

Отметим, что матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт уже довольно скоро – 2 марта.