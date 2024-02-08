Точилин объяснил, почему «Динамо» не очень активно на трансферном рынке

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о трансферной кампании столичного клуба этой зимой.

«То, что «Динамо» не так активно на трансферном рынке, говорит о том, что они не хотят делать трансферы ради трансферов. В клубе хотят усиливаться точечно», — приводит слова Точилина Legalbet.

При этом специалист считает, что у «Динамо» боеспособный коллектив, в котором есть и молодые, и опытные футболисты.

В первой части сезона «бело-голубые» провели 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрали 32 очка. Такое количество баллов позволяет команде Марцела Лички быть на третьей строчке в турнирной таблице.