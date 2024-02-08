​«Локомотив» завершил второй сбор победой

В последнем матче на втором зимнем учебно-тренировочном сборе «Локомотив» играл против армянского «Урарту». Команда Михаила Галактионова порадовала своих болельщиков победой со счётом 2:1. В составе «железнодорожников» голами отметились Егор Погостнов и Рифат Жемалетдинов.

Добавим, что «Локомотив» после первой части сезона располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в 2024 году команда Михаила Галактионова проведёт в воскресенье, 3 марта, – против «Динамо» на поле соперника.