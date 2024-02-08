Семак: «В первом тайме у Адамова присутствовала какая-то нервозность»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» после матча с «Шанхай Шеньхуа» (6:0) оценил игру Дениса Адамова.

- Со стороны показалось, не очень удачный матч для Дениса Адамова. Много вратарей в обойме «Зенита». Насколько это скажется на вашем отношении к нему?

- В первом тайме у него присутствовала какая-то нервозность. Во втором тайме он вышел по-другому и хорошо работал с мячом. Все его действия во втором тайме были хорошими. Касаемо принятия решений и работы с мячом достаточно уверенно было во втором тайме. Я думаю, состояние у всех разное. Кто-то больше играет, кто-то меньше, кому-то больше нужно сыграть, кому-то меньше. Выводы сделаем, но критичного ничего нет.

- У вас есть объяснение, почему Денис так начал?

- Думаю, ответственность, он понимает, что есть конкуренция, что у него есть возможность быть первым номером. Конечно, хочется сыграть как можно лучше в таких матчах. Не всегда так получается, тем более «Шанхай» агрессивно старался действовать. Он местами во время игры ногами перестраховывался немножко. Во втором тайме счет позволял играть более спокойно, и он выглядел гораздо более уверенно.