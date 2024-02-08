Семак: «Очень качественная игра с таким преимуществом и такими мячами, грех жаловаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Шанхай Шеньхуа» (6:0).

- Замены не так быстро делали, к 60-й минуте их не было, к 70-й - начали делать первые перестановки. Это так было запланировано? Стартовый состав сегодня - основа с возможностью того, что завтра сыграют другие футболисты?

- Я не могу сказать, основа это или не основа. Но это всё планировалось. Если бы не было какого-то форс-мажора, планировали сыграть ребята столько, сколько и сыграли. Кому-то больше, кому-то меньше. Кто-то лучше готов, кому-то меньше нужно играть. Кто-то, как к примеру, тот же Марио провел полную игру два дня назад. Естественно для него нет смысла играть 90 минут с той интенсивностью, с которой он бегает, перегружать его на данном отрезке. Он неплохо выглядит с точки зрения движения. Мы другие замены рассматривали, кому-то больше сыграть, кому-то меньше. Кто-то уже больше сыграл в товарищеских матчах, кто-то меньше. И завтра у нас еще матч, где по максимуму сыграют те, кто на сегодняшний день играл меньше. Мы больше смотрим на игровое время и состояние футболистов, чем на состав, стартовый или не стартовый.

- Статистика 10 - 9 по ударам и 6 - 1 по ударам в створ…

- Это как минимум спорно. Я еще помню удар Вендела, который отбил вратарь.

- Само содержание игры вам как тренеру понравилось?

- Очень много хороших моментов было, конечно, были моменты, над которыми нам нужно работать, что мы сейчас делаем. Но в целом, конечно, очень качественная игра с таким преимуществом и такими мячами. Грех жаловаться.