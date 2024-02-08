Азмун признался, что скучает по Санкт-Петербургу

Сердар Азмун в интервью клубной пресс-службе питерского «Зенита» признался, что скучает по городу Санкт-Петербургу, в котором базируется его бывший клуб.

«Я очень скучаю. Я всегда говорил, что очень скучаю по Петербургу, команде и нашему стадиону», - говорит форвард.

Напомним, на данный момент Азмун играет в римской «Роме» и живёт в итальянской столице. «Зенит» Сердар покинул зимой 2021-2022 годов.

«Отличный город, суперпрофессиональная команда. У нас и тренер поменялся, дай бог хорошо всё будет», - добавил Азмун.

Ранее Азмун рассказал, что следит за результатами его бывшей команды.