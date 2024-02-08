​Сборная России отреагировала на уход Кудряшова из футбола

Защитник Фёдор Кудряшов объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. Футболист уходит из футбола достаточно рано – весной ему исполнится 37 лет.

На уход Кудряшова из футбола отреагировала пресс-служба сборной России. В телеграм-канале национальной команды по этому поводу была сделана публикация.

«За сборную России футболист дебютировал в 2016 году и провёл 48 матчей. Спасибо за всё, Федя», - говорится в сообщении.

Отметим, что последним клубом в карьере Фёдора Кудряшова стал воронежский «Факел», за который он выступал с лета прошлого года.