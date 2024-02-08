«Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство» — Точилин

Российский тренер Александр Точилин поделился комментарием о перспективах столичного «Динамо» в текущем сезоне чемпионата России.

«Теоретически «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство, отрыв от лидеров не такой большой. Дальше все будет зависеть от того, в каком состоянии команды выйдут после зимнего перерыва», — приводит слова Точилина Legalbet.

После 18 туров «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Отрыв «бело-голубых» от лидера чемпионата составляет шесть баллов.

3 марта подопечные Марцела Лички встретятся с «Локомотивом» в рамках 19-го тура РПЛ.