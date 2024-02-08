Азмун рассказал, что следит за «Зенитом»

В четверг Сердар Азмун, бывший форвард питерского «Зенита» заглянул на товарищеский матч питерской команды против «Шанхай Шеньхуа». В небольшом интервью клубной пресс-службе зенитовцев иранец рассказал, что следить за результатами своего бывшего клуба.

«Слежу за результатами, и, конечно, болею за клуб. Желаю команде ещё раз стать чемпионом. «Зенит» — всегда чемпион, кто‑то устал уже, но я хочу этого», - смеясь говорит Азмун.

Напомним, что Сердар выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 годы, зимой 2022 года он перебрался в леверкузенский «Байер». Сейчас в рамках аренды защищает цвета римской «Ромы».

​Азмун приехал на матч «Зенита»