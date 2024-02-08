Семак разобрал голы в ворота «Шанхай Шеньхуа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Шанхай Шеньхуа» (6:0).

- В голах есть какая-то тенденция или зависимость? Кажется, что в передней линии на грани офсайда очень здорово отдавались передачи вперед у «Зенита».

- Прекрасно было по пространству, скорости и темпу. Был такой красивый мяч, правильные и быстрые атаки. Очень хорошо вышли, исполнили. Я думаю, очень хороший мяч.

- Второй гол. Здесь тоже защитники «Шанхая» забывают Кассьерру.

- Хороший контроль мяча, и здесь немножко ошибся защитник, которому нужно было стоять на месте. Он пошел, здесь здорово сыграл Матео. В таких случаях защитник, не доставая, побежал и ошибся. Здесь большая роль защитника в этом мяче. Но и Матео остановился, спокойно отправил. Нельзя умалять заслуги его в этом мяче. Это тоже нужно принять.

- Быстрый гол случился в начале первого тайма, быстрый гол случился и в начале второго тайма. Здесь раскройте секрет. Вы так планировали?

- Нет, мы планировали с первой до последней минуты играть так, как мы можем, насколько позволяет соперник. Второй тайм начали очень хорошо. Кассьерра забил, хорошо открылся, хорошо вовремя Клаудиньо отдал передачу, такую на грани офсайда. Гол был немного похож на первый мяч, только без завершения с фланга. Здесь ближе к центру атака развивалась.