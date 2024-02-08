Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак разобрал голы в ворота «Шанхай Шеньхуа»

08 Февраля 2024 • 19:25 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Шанхай Шеньхуа» (6:0).

- В голах есть какая-то тенденция или зависимость? Кажется, что в передней линии на грани офсайда очень здорово отдавались передачи вперед у «Зенита».

- Прекрасно было по пространству, скорости и темпу. Был такой красивый мяч, правильные и быстрые атаки. Очень хорошо вышли, исполнили. Я думаю, очень хороший мяч.

- Второй гол. Здесь тоже защитники «Шанхая» забывают Кассьерру.

- Хороший контроль мяча, и здесь немножко ошибся защитник, которому нужно было стоять на месте. Он пошел, здесь здорово сыграл Матео. В таких случаях защитник, не доставая, побежал и ошибся. Здесь большая роль защитника в этом мяче. Но и Матео остановился, спокойно отправил. Нельзя умалять заслуги его в этом мяче. Это тоже нужно принять.

- Быстрый гол случился в начале первого тайма, быстрый гол случился и в начале второго тайма. Здесь раскройте секрет. Вы так планировали?

- Нет, мы планировали с первой до последней минуты играть так, как мы можем, насколько позволяет соперник. Второй тайм начали очень хорошо. Кассьерра забил, хорошо открылся, хорошо вовремя Клаудиньо отдал передачу, такую на грани офсайда. Гол был немного похож на первый мяч, только без завершения с фланга. Здесь ближе к центру атака развивалась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы» Клопп дал ответ «Барселоне»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
20:05 · Россия. Премьер-лига
​Артур высказался на тему адаптации в «Зените»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Артур: «У «Зенита» впереди потрясающая половина сезона»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «У Джикии проблемы с головой»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Джикия превосходит по уровню Бабича и Дуарте»
19:46 · Россия. Премьер-лига
​Кассьерра: «Надо провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Точилин объяснил, почему «Динамо» не очень активно на трансферном рынке
19:39 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» завершил второй сбор победой
19:36 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В первом тайме у Адамова присутствовала какая-то нервозность»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Очень качественная игра с таким преимуществом и такими мячами, грех жаловаться»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Азмун признался, что скучает по Санкт-Петербургу
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Сборная России отреагировала на уход Кудряшова из футбола
19:33 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство» — Точилин
19:29 · Россия. Премьер-лига
Азмун рассказал, что следит за «Зенитом»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Семак разобрал голы в ворота «Шанхай Шеньхуа»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: После зимней паузы чудо «Краснодара» закончится
Все новости
Рекомендуем