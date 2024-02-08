Булыкин: После зимней паузы чудо «Краснодара» закончится

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе «Краснодара» и «Зенита» на трансферном рынке.

«Конечно, «Зенит» стал сильнее. Он и был сильнее, просто «Краснодар» чудом остался на первом месте. Чудо после зимней паузы закончится», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев набрать 38 очков. «Зенит» является преследователем кубанского коллектива и отстает от лидера на два зачетных балла.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.