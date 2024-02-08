Семаку хотелось более крупно победить «Шанхай Шеньхуа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Шанхай Шеньхуа» (6:0).

- Расскажите, как по-тренерски эта игра виделась?

- Я думаю, сложно было предположить такой счет до начала матча и даже по первому тайму. У наших ворот было два момента. Первый момент после нашего обреза, когда сами себе привезли. Второй момент - стандарт достаточно опасный был у наших ворот. Большую роль сыграл быстрый гол во втором тайме, то, что мы забили третий мяч. Тогда вопрос о победителе был снят с повестки дня. Дальше уже, мне кажется, настолько ребята раскрепостились, что оставшиеся мячи уже забивали красиво, как на тренировках, несмотря на то, что «Шанхай» старался до последних минут забить, играл высоко и прессинговал. Игра была жесткая и местами даже грубая, на мой взгляд. Тем не менее, победа абсолютно заслуженная. Счет, это контрольный матч, хотелось больше.