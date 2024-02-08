Карпин: «Считаю, что Кудряшов провёл великолепную карьеру»

Валерий Карпин, главный тренер сборной России и «Ростова» отреагировал на решение Фёдора Кудряшова завершить карьеру. Об уходе 36-летнего игрока из профессионального футбола стало известно вечером 8 февраля.

«Знаю Федю давно, ещё со «Спартака» 2009–2010 годов. Он пришёл первый раз из «Химок», и мы познакомились. Он молодец, услышал все советы и моменты, которые ему нужно было подрегулировать для успешной карьеры. Я считаю, что он провел великолепную карьеру», - делится Карпин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что последним клубом Кудряшова стал воронежский «Факел», в Воронеже Фёдор провёл последние полгода карьеры. К слову, в «Факеле» решение Кудряшова о расставании футбола тоже произвело полную неожиданность.