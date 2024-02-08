​У Бонгонды были варианты с уходом из «Спартака»

У вингера Тео Бонгонды в зимнее трансферное окно были варианты с уходом из «Спартака». Интерес к 28-летнему футболисту сборной ДР Конго проявляли команды из Турции.

Как сообщает Metaratings, представители турецкой Суперлиги рассматривали вариант с арендой Бонгонды с правом дальнейшего выкупа. Впрочем, до официальных предложений дело так и не дошло.

Тео Бонгонда перебрался в «Спартак» из «Кадиса» прошлым летом. С тех пор вингер провёл 22 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал один голевой пас на партнёра.

Добавим, что после восемнадцати туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.