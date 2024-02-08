Бушманов: «Ростов» — хороший вариант для Джикии

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Ростов».

«Я думаю, что переход Джикии в «Ростов» пойдет на пользу команде и Георгию. Для Джикии это хороший вариант», — заявил Бушманов «Чемпионату».

Специалист добавил, что сейчас у защитника есть трудности с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, а в «Ростове» он будет иметь регулярную игровую практику.

В текущей кампании 30-летний Джикия появился на поле только в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Джикия отказался от перехода в «Ростов» этой зимой. Как отметил агент Джикии, защитник хочет полностью отработать контракт со «Спартаком», который истекает в конце мая.