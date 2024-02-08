Магкеев вышел на поле впервые с мая

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев вышел на футбольное поле впервые за девять месяцев. Этим фактом делится пресс-служба «железнодорожников» в клубном телеграм-канале.

В последний раз на поле Станислав выходил 8 мая 2023 года – тогда «Локомотив» проводил матч с «Сочи» (3:0) в рамках Премьер-лиги в 26-м по счёту туре прошлого сезона. Магкеев получил тяжёлую для любого спортсмена травму - разрыв крестообразных связок колена и вылетел, как это обычно и случается в футболе, на долгий срок.

Текущий контракт Магкеева с «Локомотивом» действует лишь до конца текущего сезона. По понятным причинам, в этом сезоне он ещё не играл в официальных матчах.