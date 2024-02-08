​«Зенит» устроил разгром команде Слуцкого – забиты шесть голов

В четверг в рамках Кубка равноправия встречались «Зенит» и «Шанхай Шеньхуа». Эта игра была интересна в том числе и тем, что китайскую команду тренирует известный российский тренер Леонид Слуцкий.
Настоящий борьбы на футбольном поле не получилось – «Зенит» устроил команде Слуцкого разгром. Действующие чемпионы России организовали шесть голов. Главным героем встречи стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший хет-трик. Ещё по голу забили Педро Энрике, Дуглас Сантос и Густаво Мантуан. В итоге 6:0. «Зенит» выиграл и второй матч Кубка равноправия.
Протокол игры
|(1:0) Педринью Роша2'
|(2:0) Кассьерра Матео43'
|(3:0) Кассьерра Матео 46'
|(4:0) Дуглас Сантос54'
|(5:0) Кассьерра Матео60'
|(6:0) Мантуан Густаво82'
08 февраля. Стадион "Яссим Бин Хамад".
Бан пользователя