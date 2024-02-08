​«Зенит» устроил разгром команде Слуцкого – забиты шесть голов

В четверг в рамках Кубка равноправия встречались «Зенит» и «Шанхай Шеньхуа». Эта игра была интересна в том числе и тем, что китайскую команду тренирует известный российский тренер Леонид Слуцкий.

Настоящий борьбы на футбольном поле не получилось – «Зенит» устроил команде Слуцкого разгром. Действующие чемпионы России организовали шесть голов. Главным героем встречи стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший хет-трик. Ещё по голу забили Педро Энрике, Дуглас Сантос и Густаво Мантуан. В итоге 6:0. «Зенит» выиграл и второй матч Кубка равноправия.