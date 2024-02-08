В «Факеле» не ожидали, что Кудряшов завершит карьеру

Кирилл Котов, спортивный директор воронежского «Факела» рассказал, что уход Фёдора Кудряшова из профессионального футбола в качестве игрока стал для него и клуба в целом полной неожиданностью.

«У нас сегодня с Фёдором был разговор, и он сказал, что хочет завершить карьеру. Мы этого не ожидали, но с уважением отнеслись к его решению», - говорит Котов для «РИА Новости».

Кудряшов оказался в воронежском клубе всего полгода назад – он перебрался в команду РПЛ в статусе свободного агента. Опытному защитнику на момент завершения карьеры 36 лет.

Ранее сообщалось, что Кудряшов часто получал микротравмы на тренировках у Сергея Ташуева, главного тренера «огнеопасных».