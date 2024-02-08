Мостовой назвал Джикию легендой «Спартака»

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой считает капитана и защитника «красно-белых» Георгия Джикию легендой клуба.

«Джикия – легенда «Спартака», это сто процентов. Он в команде уже восьмой год, выигрывал трофеи со «Спартаком». Плюс он всегда был основным игроком, лидером команды», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что сейчас у Джикии непростой момент в карьере, но он не понимает, почему руководство так обращается с важными людьми.

Напомним, в конце текущего сезона у 30-летнего футболиста истекает трудовой договор со «Спартаком», который, по словам его агента, может быть не продлен.

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