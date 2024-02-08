«Динамо» разгромило «Оренбург» на сборах

Московское «Динамо» на сборах не пощадило одного из аутсайдеров РПЛ, «Оренбург» и оформило в ворота уральского клуба аж четыре мяча. Игра состоялась вечером 8 февраля и завершилась со счётом 4:1 в пользу «бело-голубых».

Голами в составе динамовцев Марцела Лички отметились четыре разных игрока. Это Ярослав Гладышев, Даниил Фомин (с пенальти), Денис Боков и Бителло. Ответил голом престижа от «Оренбурга» Николай Титков – он реализовал 11-метровый удар.

«Динамо» занимает третье место турнирной таблицы РПЛ, оренбуржцы идут лишь на 14-й строчке и ведут борьбу за сохранение прописки в лиге.