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В футболе появятся синие карточки

08 Февраля 2024 • 18:46 Комментировать

В современном футболе скоро появится ещё одно нововведение. Теперь арбитры смогут предъявлять игрокам не только карточки жёлтого и красного цветов, к которым мы уже давно все привыкли, но и карточки синего цвета.

По информации The Telegraph, получившие карточку такого цвета футболисты будут удаляться с поля на 10 минут. Например, если совершат фол, который будет считаться преднамеренным и очевидным тактическим или публично проявят несогласие с кем-то из судей матча и будут слишком долго спорить.

Вводить новое правило планируется сначала не повсеместно. Так, тестировать синие карточки будут уже в ближайшее время в женском и молодёжном футболе, а также в низших дивизионах, отмечает источник.

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Евро-Футбол.Ру,
ИФАБ Синяя карточка
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