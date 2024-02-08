Мостовой: Кто такой Абаскаль? Он не авторитет для Джикии

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации между защитником «красно-белых» Георгием Джикией и наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Кто такой Абаскаль для Джикии? Авторитет? Ну конечно же нет, елки-палки. Он только год назад узнал, что такой человек вообще существует. Разве Абаскаль в футбол играл? Нет. Что он может показать?» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Джикия может послать Абаскаля и подписать трудовой договор с кем угодно.

Ранее агент Джикии заявил, что защитник вряд ли останется в «Спартаке», если Абаскаль продолжит работу главным тренером.

Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца мая этого года.