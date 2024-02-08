Первый тренер Кудряшова считает, что игрок мог ещё «попылить»

Валерий Подгорный, который является первым тренером Фёдора Кудряшова, отреагировал на уход защитника из футбола.

«Фёдор закончил играть рано. Ему всего 36 лет, но неизвестно, что у него со здоровьем. Это еще не возраст для футболиста — Федя мог попылить не до 40, но до 38 уж точно. Он режимщик, который следит за собой», — приводит слова Подгорного Sport 24.

8 февраля воронежский «Факел» объявил об уходе 36-летнего Кудряшова, который принял решение завершить карьеру футболиста.

Кудряшов выступал за клуб с лета прошлого года. В футболке «Факела» он выходил на поле в 14 матчах, в которых не отметился голевыми действиями.