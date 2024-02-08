Кассьерра оформил хет-трик в ворота команды Слуцкого

Вечером 8 февраля в Катаре проходит очень интересный по вывеске матч. Питерский «Зенит» на Кубке равноправия играет против «Шанхай Шеньхуа», которым рулит Леонид Слуцкий вместе с его помощниками – Олегом Яровинским и Василием Березуцким.

Любопытно, что форвард питерцев, колумбиец Матео Кассьерра отгрузил уже три гола в ворота китайского коллектива Слуцкого. Третий мяч от Матео влетел в ворота китайского клуба на 60-й минуте матча, ранее Кассьерра забивал «Шанхай Шеньхуа» на 42-й и 47-й минутах.

Отметим, что в матче наступает его финальная треть, а питерцы с неприличным счётом ведут – 5:0. Ещё по голу забили Педро и Дуглас Сантос. Текстовая трансляция игры на нашем сайте.