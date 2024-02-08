Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос не перейдёт в бразильский клуб из-за санкций

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос не перейдет в «Васко да Гаму».

По информации Globo Esporte, трансфер 24-летнего футболиста не состоится из-за санкций. 70% акций бразильского клуба принадлежит американской фирме 777, в связи с чем было принято решение наложить вето на переговоры с «Зенитом», спонсором которого является «Газпром».

Контракт Ду Кейроса с петербургским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что хавбек близок к переходу в «Васко да Гаму» на правах аренды за 300 тысяч евро.

В текущем сезоне бразилец провел за «Зенит» 16 матчей, но не отметился результативными действиями.